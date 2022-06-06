Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Hırvatistan-Fransa: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool-Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Uluslar Ligi açılışını çok kötü yapan iki takım. Hırvatistan Cuma günü evinde oynadığı maçta Avusturya’ya 3-0 mağlup olarak kötü bir sürprize imza attı. Fransa da Benzema ile öne geçmesine rağmen Cornelius’u durduramadı ve Danimarka karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İki maçta da gördük ki bu dev takımlar hala liglerin etkisinden çıkıp milli takıma adapte olamadı. Özellikle savunma zaafları iki takımda da ön plana çıkıyor. Bu karşılaşmada da bu eksiklerinden yola çıkarak tahmin yapalım. İki tarafta da çok yetenekli hücumcular var ve henüz konsantre olamamış savunmacılar, bu oyuncuların skor üretmesini kolay kolay durduramaz. En azından iki takımdan da birer gol görürüz.

Avusturya-Danimarka: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Avusturya-Danimarka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Gruptaki ilk maçında yeni hocası Ralf Rangnick’le Hırvatistan karşısında üstün bir futbol sergileyen Avusturya mücadeleyi 3-0 kazanarak gruba güzel bir başlangıç yaptı. Mutlaka taraftarı önünde maça etkili bir giriş yaparak başlamalarını bekliyorum. Danimarka ise grubun ilk maçında konuk olduğu Fransa karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Trabzonspor ’un forveti Cornelius’un oyuna sonra girmesine rağmen yıldızlaştığı maçta attığı 2 golle 2-1 kazanmayı başaran Vikingler büyük bir sürpriz yaptı. Takım olarak İleri uçta tecrübeli isimleriyle mücadeleye moralli olarak sahaya çıkacaklar. Bu karşılaşmada ofansif yönü yüksek iki ekip baskılı bir futbolla maça başlayarak 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.

Slovakya-Kazakistan: 2.5 Üst

İddaa programının Uluslar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Slovakya-Kazakistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %2’si karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Onur Karaosmanoğlu Tercihi

Uluslar ligine 3 puan ile başlayan iki takım Slovakya ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Slovakya takımı son 10 resmi müsabaka maçında sadece 3 mağlubiyet aldı. Deplasman ekibi Kazakistan takımı ise grubun sürpriz takımları arasında gösterilmekte, C liginde favori ekiplerden Azerbaycan’ı evinde 2-0 mağlup eden Kazakistan takımının zorlu deplasman mücadelesinde de en az 1 gol bulacağı görüşündeyim.