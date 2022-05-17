Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Southampton-Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Southampton-Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Liverpool’da Salah oynamazsa ciddi eksikliği hissedilebilir. Salah’ın oynamama durumunda Luis Diaz’ın oynaması bekleniyor. Liverpool şampiyonluk ümidini son haftaya taşımak istiyorsa, bu karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkarmalı ve averaj farkını da gözeterek çok gol bulmalı. Liverpool’un mevcut form durumu ve Southampton’la oynadığı geçmiş karşılaşmaları da göz önünde bulundurarak Liverpool’un handikaplı bu maçı kazanacağını düşünüyorum.

Nottingham Forest-Sheffield United: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Cahmpionship bülteninde günün öne çıkan maçı Nottingham Forest-Sheffield United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %7’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Nottingham oynadığı oyunla play-off hattında Premier Lig'e yükselmeyi en çok hak eden takımlardan. Sheffield bu kadro kalitesinin hakkını veremedi. İlk maçı 2-1 kazanan Nottingham avantajını korumak istiyor. Ev sahibi hata yapmadan Huddersfield'ın rakibi olur.

AEK Athens-Olympiacos: Maç Sonucu 2

İddaa programının Yunanistan Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı AEK Athens-Olympiacos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %4’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tercihi

AEK deplasmanda Aris’e 3-2 kaybederek ligi bitirebileceği en kötü noktada tamamladı. Artık kabus gibi geçen sezonu bitirip yeni teknik direktörleri Matheus Almeida ile transfere ve hazırlık kampına odaklanmak istiyorlar. Olympiakos zaten rahat durumda ve baskı altında olmayacak. Bu durum gol barajının aşılmasını sağlar.