Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Alanyaspor – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Alanyaspor – Yeni Malatyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %73’ü ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Alanyaspor üç haftadır galibiyet alamıyor. Bu nedenle ilk 4 yarışından uzaklaştılar. Düşüş içinde oldukları bir gerçek. Ancak Malatya ile kıyasladığımızda iki takım arasınsa ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Malatya küme düştü. Alanyaspor ilk yarıdan rakibi karşısında üstünlüğü yakalar.

Kayserispor - Beşiktaş : Maç Sonucu 2

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Beşiktaş, Valeren Ismael’in oynattığı 3-4-3 sistemi ile rakiplerine çok fazla pozisyon veriyor. Ofansif ve efor gerektiren bu sistemde Beşiktaş savunması zaman zaman arkasına atılan toplarla ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kayserispor’un bu durumu kullanarak Beşiktaş karşısında gol bulacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’ya yenilen Beşiktaş’ta skor üretecektir. KG Var tercihini önermekteyim.

Milan - Fiorentina: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Milan - Fiorentina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Fiorentina, tarihinde dördüncü kez iç sahada 4 gollü bir yenilgi alarak taraftarlarını üzdü. Son 3 maçını kaybeden mor menekşeler, belirgin bir düşüş yaşıyor. Milan, Lazio deplasmanından müthiş bir geri dönüşle kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir sınavı geçmiş oldu. Hafta içi erteleme maçında İnter’in kaybetmiş olması Milan’ı bu maç öncesinde daha çok arzulu hale getirecek. Milan, temposu düşen rakibi karşısında hata yapmayacaktır.