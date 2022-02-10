Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Beşiktaş - Göztepe : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan Beşiktaş - Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada Kocaelispor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tahmini:

Ligde yarışın uzağında kalan Beşiktaş kupaya odaklanmış durumda. Antalya ile ligde berabere kaldıkları maçta 3 topları direkten döndü, çok sayıda fırsatı da değerlendiremediler. Önder Karaveli yönetimindeki ikinci maçlarında geriden gelip Göztepe’yi iç sahada 2-1 mağlup etmişlerdi. Göztepe Pazar günü derbide Altay ile karşılaştı. Öncesindeki 4 maçtan galibiyetle ayrılmışlardı. Ancak derbide kaybettiler. Kupada Beşiktaş’a karşı koyamazlar.

Juventus - Sassuolo: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Juventus - Sassuolo mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Juventus, Vlahovic ve Zakaria takviyeleri ile beklenen gücüne yaklaştı. Vlahovic ile birlikte Dybala’nın skor katkısı artacaktır. Sassuolo, bu sezon ilk defa dış sahada skor bulamadan Sampdoria maçını farklı kaybederek tamamladı. Aslında oyun etkinlikleri alışılmış seviyedeydi. Bu sefer son isabetli şutlarda başarılı olamadılar. İki ekibin kendi aralarında oynadıkları son maçlarda karşılıklı goller izledik. Yine benzer bir durumun ortaya çıkması şaşırtmayacak.

Atalanta - Fiorentina: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Atalanta - Fiorentina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada Atalanta’nınkazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Cagliari karşısında sürpriz bir yenilgi alan Atalanta, son yarım saati 1 kişi eksik oynamanın handikabını yaşadı. Ligdeki kayıplar, kupayı daha çok önemli bir hale getiriyor. Fiorentina, Vlahovic’in ayrılığı sonrası çıktığı ilk maçta gol yollarında sıkıntı yaşadı. Fakat ofansif oyunda hala kuvvetli bir taktiksel artı ve oyuncu gücüne sahipler. Kupa ligdeki durum itibariyle Fiorentina için ayrıcalıklı bir kulvar olmaya devam edecek. Bir önceki turda Napoli karşısındaki öz güvenli ofansif etkinliğin devam etmesini bekliyorum. Atalanta’nın hücum etkinliği de eklenince karşılıklı goller izlememiz sürpriz olmayacak.