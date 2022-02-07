Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

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Kocaelispor - Boluspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan Kocaelispor - Boluspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Kocaelispor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tahmini:

Kocaelispor da teknik ekip değişikliği yapan takımlardan. Mustafa Reşit Akçay’ın yerine Mehmet Altıparmak geldi. Kocaeli’de Dino Ndlovu iki hafta daha yok. Stoper Musa Nizam, sol bek Atila Turan ve yeni transfer edilen forvet Akanbi sakatlıkları olan diğer isimler. Ofansif eksikler varken ileri uçta ara transferde gelen Samed Ali Kaya ile oynayacaklar. Boluspor 4 maçlık galibiyet özlemine sonuncu Balıkesir önünde son vererek milli araya girmişti. Bu bölümde hücum hattına Bekim Balaj ve Kemal Rüzgar’ı aldılar. 10 deplasmanın 6’sında kaybeden rakibi önünde ev sahibinin yenilmezliği denenir.

Athletic Bilbao - Espanyol : Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Athletic Bilbao - Espanyol mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası’nda flaş bir galibiyete imza attı ve Real Madrid’i 1-0’lık skorla eledi. Bilbao’nun form durumu, Espanyol’dan daha iyi durumda. Konuk ekipte santrafor Raul de Tomas kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek. Real Madrid karşısında galibiyete uzanan Bilbao’nun kazandığı özgüven, moralle Espanyol karşısında 3 puan almasını bekliyorum.

Salernitana - Spezia: Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Salernitana - Spezia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Salernitana, ara transferi hareketli geçiren takımlarından biri oldu. Fakat bu transferler bana göre yeterli değil. Spezia, son 5 resmi maçının 4’ünü kazandı. Öz güvenleri yerinde ve kazanmak için sahada olacaklar. Salernitana, puan ihtiyacı sebebiyle riskler alacak. Puan savaşı, goller getirecektir. Öncelikli tavsiyem, 2,5 gol üstü bahsi olacak.