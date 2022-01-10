Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Fenerbahçe – Adana Demirspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Fenerbahçe – Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada Fenerbahçe’nin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Kupada tur atlayan Fenerbahçe ligde ise Yeni Malatyaspor karşısında beklendiği gibi kazandı ve ligde 3 maç sonra 3 puanı bir arada gördü. Bu maça çıkarken çok önemli bir eksikleri yok. Kupada zorlansa da turlayan Adana Demirspor ise ligde Göztpee deplasmanında üstünlüğünü koruyamayarak bir puanla yetindi ve 3 maçlık galibiyet serisini 4 maça taşıyamadı. En golcü isimleri 8 gollü Balotelli, Covid 19'a yakalandı. Simon Deli de milli takımda. Zorlansa da ev sahibinin kazanmasını bekliyorum.

Gil Vicente - Vitoria Guimaraes: Maç Sonucu 1

İddaa programının Portekiz Bülteninde bülteninde günün öne çıkan maçı Gil Vicente – Vitoria Guimaraes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmanın berabere biteceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini:

Ligin iki iyi takımı kozlarını paylaşacak. Guimaraes'te korona testi pozitif olan isimler var. Gil Vicente de iç sahada iyi. İki takımın maçları keyifli geçiyor. Eksikler olsa da bu sahaya yansımaz diye düşünüyorum. İki ekipten de skor bekliyorum.

Altınordu - Keçiörengücü: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Altınordu - Keçiörengücü mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tahmini:

Kötü başladığı ilk yarıda Altınordu devrenin son 3 maçını kazanıp düşme hattından çıktı. Direkt rakiplerinden olan tehlike bölgesindeki Keçiörengücü ile karşılaşacaklar. En çok gol atan iki oyuncuları; Ahmet Dereli (8 gol), Ahmet İlhan Özek (6 gol) sakatlıkları nedeniyle idmanlara katılamadı. Kürşad Sürmeli de sakat. Ancak forvet Enis Destan affedildi, ofansif anlamda sıkıntı yaşamazlar. Başkent ekibi 5 haftalık kaybetmeme serisinden ardından devrenin son maçında derbide Ankaragücü’ne öne geçtiği maçta kaybetti. 8 haftadır skor buluyorlar. Ön liberoları Uğur Utlu ile sol kanatları Vusal İskandarlı (4 gol) cezalarından dolayı yok. Keçiörengücü’nün son 7 maçında da karşılıklı gol oldu. VAR yine oynanır.