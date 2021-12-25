Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Galatasaray -Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray-Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray’da bu karşılaşmada kart cezalısı olması nedeniyle Cicaldau ile Taylan forma giyemeyecek. Orta sahada sorunları bulunan Galatasaray’ı bu durum olumsuz etkileyecektir. Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde iyi mücadele eden oyun direnci yüksek bir takım haline geldi. Bu maçta konuk ekibin sahadan puanla ayrılacağı görüşündeyim.

Kasımpaşa-Altay: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa-Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Kasımpaşa bu sezon belki de uzun zamandır en kötü sezonunu geçiriyor. Ekim ayından bu yana ligde kazanamıyorlar. Altay ise bir başka formsuz ekip. İki takım da kalesini gole kapamasını başaramıyor. Gol Var mantıklı.

Trabzonspor -Başakşehir: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor-Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ünTercihi

Trabzonspor liderlik koltuğunda son derece rahat! Üç büyüklerin şampiyonluk yarışını havlu atma noktasına geldiği yarışta en yakın takipçileri Konyaspor ile 9 puanlık fark bulunuyor. Bordo mavili ekipte Vitor Hugo’nun ardından Edgar Le de bu maçta forma giyemeyecek. Başakşehir, Emre Belözoğlu iyi bir oyun ortaya koyuyor. Deplasman ekibini galibiyete yakın görürken sahadan en az 1 puanla ayrılacakları görüşündeyim.