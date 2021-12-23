Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Beşiktaş – Göztepe : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Beşiktaş - Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Beşiktaş pozitif bir havada. Önder Karaveli hem takımın hem de camianın üstündeki kara bulutları dağıttı. Beşiktaş evinde son 4 sezonda ligde toplam 3 maçta gol atamadı. Taraftar takıma sahip çıktı. Beşiktaş bu sefer de goller bulur. Göztepe'nin bu sezon deplasmanda bütün maçları Var bitti ve acilen puanlara ihtiyacı var. Bu sefer de en ideal alternatif Var olur.. Beşiktaş son 19 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Yüksek oran için 3.5 Üst mantıklı.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Yeni Malatyaspor - Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Yeni Malatya kötü gitmeye Sumudica da her yenilgi sonrası yaptığı sivri açıklamalarla yangına körükle gitmeye devam ediyor. Kayserispor çok daha sorunsuz bir takım. Puansız dönmez. Yeni Malatya'nın şu an maç kazanacak görüntüsü yok.

PSV – Go Ahead: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Hollanda Eredivisie bülteninde günün öne çıkan maçı PSV – Go Ahead mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Roger Schmidt önderliğinde PSV, iki ay önce oynanan 5-0’lık Ajax hezimetinin ardından inanılmaz bir manevra göstererek 7 haftada 6 galibiyet ve bir beraberliğin neticesinde zirve koltuğunu ele geçirmeyi başarmıştı. Bu maçı kazandıkları takdirde 2021’i lider olarak kapatacaklar! Go Ahead son dönemde düşük skorlu maçlara imza atıyor. Bu maçta da PSV’yi bir miktar zorlayabilirler. PSV’nin kazanmasını beklesem de, ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisini tavsiye edeceğim.