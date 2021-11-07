Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Fenerbahçe -Kayserispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Ligde üst üste 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Antwerp’e karşı sistem değişikliğine gidip iyi bir futbol ortaya koydu. Özellikle İrfancan, Sosa gibi topla iyi oynayan, yaratıcı oyuncuların forma giymesi olumlu etki etti. Fenerbahçe galibiyete yakın olsa da, Kayserispor da skor üretebilen bir takım. Hikmet Karaman yönetiminde ligde çıktıkları 10 maçın 9’unda rakiplerine karşı gol bulmayı başardılar. 90 dakikada karşılıklı goller bekliyorum.

West Ham United-Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı West Ham United-Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

West Ham bu sezon çok takdir ettiğim takımlardan. Geçen seneki başarı tesadüf olmadığını kanıtladılar. Liverpool şu anda Avrupa’nın en iyi futbol oynayan takımlarından. Bu maç seyir zevki açısından güzel şeyler bizlere sunar. Liverpool en az 2 gol bulur.

AC Milan-İnter: Maç Sonucu 2

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AC Milan-İnter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %7’si karşılaşmada İnter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Bologna, Torino ve Roma maçlarında beklentilerimi karşılayan ve sonuca gitmeyi başaran bir Milan izledik. Eksiklere rağmen bu seviyede iyi işler çıkardılar. Hafta içi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Porto’ya karşı iyi izlenimler verdiler. İnter, iyi oyununu galibiyetlerle taçlandırmayı başarıyor. Oyun arzuları ve pas oyunundaki süreklilik başarıyı getiriyor. Her iki takımın başarılı istikrarı ve nitelikli konumları maçı izlenebilir bir hale getiriyor. Milano derbisinde son 3 maçta olduğu gibi orta skor bahsinin değerli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tavsiyem TGS 2,3. Taraf bahsinde ise Milan tarafında kalmayı mantıklı buluyorum.