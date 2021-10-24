Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Fenerbahçe -Alanyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fenerbahçe’de Kim Min Jae’nin yanı sıra federasyondan ceza alan Altay ve Osayi de bu maçta forma giyemeyecek. Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde oyun disiplini yüksek, hücum organizasyonlarında son derece başarılı, orta sahada dirençli bir futbol ortaya koyan bir ekip. Deplasman ekibinin aynı Galatasaray maçında olduğu gibi iyi bir futbol sergileyip en azından Kadıköy’den 1 puanla ayrılacağı görüşündeyim.

Manchester United-Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United-Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Man Utd menajeri Solskjaer’e Skysports muhabiri, Liverpool’un bu sezonki çok iyi formu sonucunda ne oranda şampiyonluk şanslarını görüyorsunuz sorusuna “umrumda değil” cevabı vererek mikrofondan uzaklaştı. İngiltere futbolunun 1 numaralı maçında, bir tarafta sond erece keyifli oynayan, çok iy form tutan Liverpool, diğer tarafta ise Ronaldo gelmesine rağmen onunla birlikte sancılı süreçler geçiren Man Utd. Hafta içinde Atalanta önünde 2-0’dan maçı 3-2’ye çevirmeye başaran Man Utd’ın bu başarısında bile sadece kendi oyunları etken değildi. Atalanta’nın savunma hattı sakatlıklarl nedeniyle değişince maç içinde dağıldılar. İbre Liverpool’a yakın. Hatta ev sahibinde Fernandes ve Varane’nın durumları belirsiz. Onlar da yer almazsa işleri çok zor. Rashford’un oynamaya başlaması elbette avantaj ancak savunma ve orta alan kurgusu önemli eksikleri olacak. Maçın gerek hızı, gerek de adrenalini fazla olacak. Man Utd kaybederse sıkıntı büyür. Bu nedenle ilginç maç olur. Anthony Taylor’dan kartı bol maç bekliyorum. Korner seçimleri de ideal olur.

AS Roma-Napoli: Maç Sonucu 2

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AS Roma-Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada Napoli’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Dolu dizgin yoluna devam eden Napoli, en zor deplasmanlardan birine çıkacak. Roma’nın iç sahada oynadığı tüm maçları kazanmış olması önemli bir artı. Fakat Avrupa Ligi mücadelesindeki 6-1’lik Bodo Glimt yenilgisi Mourinho’nun ekibi hakkındaki soru işaretlerini arttırdı. Bahis anlamında her iki takımın ofansif etkinliği değerli bir kılavuz. Riskli olan taraf bahsinin dışına çıkarak karşılıklı gol var bahsini ilk tercih olarak kullanmak, son derece mantıklı.