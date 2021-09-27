Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Trabzonspor - Alanyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Ligimizin iki moralli ve formda ekibi bu maçta kozlarını paylaşacak. Bakasetas eski takımına karşı forma giyecek. Açıkçası taraf bahsi açısından zorlu bir karşılaşma. Karşılıklı goller isabetli bir tercih olacaktır.

Kasımpaşa - Konyaspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa - Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Kasımpaşa, sakatlıklar dolayısıyla son dönemde sıkıntılı gözüküyor. Kadro olarak derin bir yapıya sahip olmadıkları için Konya karşısında işleri kolay olmayacaktır. İlhan Palut’un ekibi Trabzon karşısında 1 puan almayı başardı. Konya kaybetmez.

Denizlispor - Samsunspor: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Denizlispor - Samsunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra oynadığı 2 maçı da kazanan Denizlispor’un çıkışı Altınordu deplasmanında sona erdi. Öne geçtikleri maçta 75 dakika 10 kişi kalan rakibe 90+3’te yedikleri golle kaybettiler. Samsunspor’da işler iyi gitmiyor. Öne geçip 4-1 kaybettikleri Bursa deplasmanından sonra evlerinde öne geçtikleri Gençlerbirliği karşılaşmasında yenilmekten 90+3’te kurtuldular. Hücum hatlarındaki kadar savunma anlamında iyi değiller. Konuk ekip üst üste gelen puan kayıplarının ardından baskıdan kurtulmak için kazanmak zorunda. İlk yarıda gol olur.