Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayınız

Borussia Dortmund – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

İddaa programının Almanya Süper Kupa bülteninde günün öne çıkan maçı Borussia Dortmund – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada Bayern Münih’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

2012 yılından bu yana son 10 sezonun 8’inde, Süper Kupa’da Dortmund ve Bayern kozlarını paylaştı. Bu durum artık kanıksanmıyor, zira iki ekibin kapışması artık gelenekselliğe evrildi son yıllarda. Savunma bölgesindeki krize rağmen Marco Rose ile birlikte sezona hızlı giren Dortmund, Frankfurt karşısında büyüleyici bir performansla kazandı. Bayern ise zor bir başlangıç yaptı ve Gladbach’tan 1 puanla döndü. Nagelsmann tedrisatındaki Bayern, kağıt üstünde karşılaşmanın favorisi olsa da, mücadele Signal Iduna Park’ta olduğundan, taraf bahsi biraz riskli bir seçim olabilir. İki ekibin de hücum ayakları bizi üzmeyecektir.

Monaco – Shakhtar Donetsk: Maç Sonucu 2

İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Monaco – Shakhtar Donetsk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada Monaco’nun kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Monaco geçen sezon bıraktığı yerden keyifli maçlara imza atmaya devam ediyor. Hücumdaki etkinliği ve yarattığı tehlikelerin tam aksine savunma kurgusunu bir türlü oturtamayan Monaco, Shakhtar gibi bir rakip karşısında da kalesini 90 dakika korumayı başaramayacaktır. Bol pozisyonlu ve gollü bir maç sürpriz olmaz.

Sheriff – Dinamo Zagreb: Maç Sonucu 2

İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Sheriff – Dinamo Zagreb mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Sheriff, eleme turlarında zayıf rakipler olmasına rağmen iyi işler yaptı. Savunma oyunundaki disiplin Moldova temsilcisinin en önemli artısı. Fakat rakip son derece güçlü. Bu seviyede D. Zagreb ile oynamak onları bir hayli zorlayacak. Bu seviyede tecrübe ve kalitenin sonuca etki edeceğini düşünüyorum. Her yönden üstün olan konuk ekip ilk maçta kazanarak avantajı eline alacaktır.