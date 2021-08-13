Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Beşiktaş - Rizespor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

Son şampiyon sezonu evinde açıyor. Hazırlık döneminde özellikle Kayserispor ve Adana Demirspor maçlarında sergilenen oyun ve sonuçlar taraftarı memnun etmedi. Elbette takımın form tutması zaman alacaktır. Geçen sezonki başarıda önemli payı olan Ghezzal'ın lisansı çıkarıldı ve en azından ikinci yarıda görev alabilir. Larin’in sakatlığını yeni atlatmış olması, sezonun açılış maçı öncesinde Kara Kartallar için handikap. Welinton’un da sakatlığı düşünülürse ilk maçta Vida’nın yanında Necip’in olması çok olası. Yeni transfer Kenan Karaman’ın da hücumda ilk maçına çıkması bekleniyor. Aksi taktirde Güven Yalçın’ı göreceğiz.

Çaykur Rizespor yeni sezona Bülent Uygun’la başlarken ilk maç öncesinde birçok sıkıntı yaşıyorlar. Birçok isimle yollar ayıran Karadeniz temsilcisinde gelen isimlere bakıldığında savunmaya Holmen, Gökhan Gönül; orta sahaya Dabo, Phiri, Alper Potuk, Ronaldo Mendes alındı; ancak hala eksikleri var. Özellikle hücum hattında oyuncu getirmeleri şart. Bunun sıkıntısını ilk maçta çekecekler. Hazırlık döneminde sakatlanan Remy’nin durumu net değil. Oynasa da tam anlamıyla hazır olmadan oynayacağı kesin. Yine sakatlık geçiren tecrübeli sağ bek Gökhan oynamayabilir. Geçen sezon 6 gol & 2 asist üreten Boldrin yaklaşık 2 ay yok. Umar ve Phiri'nin de sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynaması beklenmiyor. Hazırlık maçlarındaki skorlara bakıldığından henüz hazır olmadıkları aşikar. Beşiktaş’ın maçı kazanacağını ancak maçta 5’ten fazla gol olmayacağını düşünüyorum.

Monchengladbach – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Monchengladbach – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Bundesliga'da 2021-2022 sezonu dev bir maçla başlıyor. Her iki takım da sezona yeni teknik adamlarıyla başlıyor. Nagelsmann'lı Bayern Münih ligin doğal ve en net favorisi. Adi Hütter ise geçen sezon Frankfurt'a tempolu bir oyun oynatmıştı. Şimdi Gladbach'a aynı oyunu oynatmak isteyecektir. Hazırlık maçlarında kötü sonuçlar alsa da Bayern Münih lige iyi başlayacaktır. MS:2 kuponlardaki yerini almalı.

Brentford - Arsenal: Maç Sonucu 2

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Brentford - Arsenal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %65’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

1947'de Arsenal ile oynadıktan sonra en üst lig seviyesine veda eden Brentford, 74 yıl sonra bu kez Premier Lig'e merhaba dediği maçta yine Arsenalle merhaba diyor. Savunması sıkıntılı Arsenal'in iki önmeli transferi bu bölgeye oldu. Brighton'dan Ben White geldi, Benfica'dan da Tavares. Geçen sezon Smith Rowe'un parlamaya başladığı orta saha yaratıcılığına da Anderlecht'ten Lokonga eklendi. Ligin yenisi Brentford da Celtic'ten stoper Ajer'i aldı. Önemli bir takviye.Elbette zor maç ama Premier Lig sıradışı açılışları sever. Karşılıklı gol ve 10.5 korner üst tercihlerim.