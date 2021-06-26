Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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İtalya - Avusturya: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı İtalya - Avusturya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmayı İtalya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Kararlı İtalyanlar güçlü ve orta sahada dinamik bir ekip olduğunu grup maçlarında kazanma serisini sürdürerek gösterdi. Locatelli, Barella ile nitelikli bir orta sahaya sahip olan İtalya, kazanırken kalesini gole kapatmayı başarmaya devam ediyor. Avusturya, savunmada Dragovic ve Alaba’nın etkili performansları ile turnuvaya renk katan bir ekip oldu. İtalya, güçlü takım kurgusu ve oyun gücüyle Avusturya engeli aşarak Belçika, Portekiz eşleşmesinden gelen rakibini bekleyecek. Alternatif bahis için İtalya maçlarında değerli bir tercih olan TGS 2-3 bahsini öneriyorum.

Galler - Danimarka: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Galler - Danimarka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada Danimarka’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tercihi

A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkan Galler, çok iyi bir oyun sergilemese de hedefine ulaşmasını bildi. İtalya karşısında da yenilmelerine rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarını düşünüyorum. Danimarka ise gruptaki ilk iki maçını kaybetmesine rağmen Rusya karşısında farklı kazanarak üst tur biletini aldı. Belçika karşısında yenilmelerine rağmen oyun anlamında iyi sinyaller vermeye başlamışlardı. Grup maçlarını göz önüne aldığımızda oyun olarak Danimarka bir adım daha önde. Çeyrek finale daha yakın olan taraflar.

Dijon Basket – Asvel Villeurbanne: Maç Sonucu 2

İddaa programının basketbol bülteninde günün öne çıkan maçı Dijon Basket – Asvel Villeurbanne mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmada Asvel Villeurbanne’ın galibiyetini bekliyor.