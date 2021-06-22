Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Hırvatistan - İskoçya : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Hırvatistan - İskoçya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmayı Hırvatistan’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Hırvatistan ve İskoçya birer puana sahip. İskoçya’da Gilmour korona testi pozitif çıktığı için bu maçta forma giyemeyecek. Son finalist Hırvatistan yaşlı bir kadroya sahip olsa da kalite açısından rakibine oranla çok daha üstün. Ayrıca geride kalan iki maçlarını ve ortaya koydukları performansları da göz önüne alırsak Hırvatistan’ın kazanmasını bekliyorum.

Çekya - İngiltere: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Çekya - İngiltere mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada İngiltere’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

İngilizler’in kadro kalitesinin karşılığındaki garanticiliği ve risk almayan yapısı, Southgate’i yerel medyada hedef haline getirdi. İskoçya karşısındaki puan kaybı sonrası bazı otoriteler, İngilizler’in bilinçli olarak puan kaybettiğini ve grubu 2. sırada bitirmek istediği düşüncesini ortaya attı. Zira grubu lider bitiren, Almanya, Fransa veya Portekiz üçlüsünden biriyle, fakat ikinci sırada tamamlayan ise büyük ölçüde İsveç’le eşleşecek. Dolayısıyla İngiltere’nin kazanmak isteyeceği konusunda da tereddütlüyüm! Çekya da, Schick’i hızlı hücumlarla ceza sahasına sokma planıyla oynuyor. Beraberlikte iki takım da çıkarken, Çekya grubu lider bitirmiş olacak. İki ekibin de liderlik hususunda hedeflerini kestirebilmek güç. En mantıklısı, kontrollü bir ilk 45 dakika beklemek olacak.

Phoenix – Los Angeles Clippers: Maç Sonucu 1

İddaa programının NBA bülteninde günün öne çıkan maçı Phoenix – LA Clippers mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada Phoenix’in galibiyetini bekliyor.