Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Den Bosch – Go Ahead: Çifte Şans 0-2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Hollanda 2. Lig karşılaşması Den Bosch – Go Ahead mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada konuk ekibin kaybetmeyeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Go Ahead sezonun en formda dönemlerinden birinde. Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalelerinde sadece 1 gol gördüler. Gollü galibiyetleri de hücumda ne kadar geliştiklerinin göstergesi. Den Bosch bir türlü istikrar yakalayamadı. Son dönemdeki mağlubiyetler dipten kurtulma umutlarını iyice azalttı. Bu şartlarda konuk ekibe güvenebiliriz. Oranı da cazip duruyor.

Fuenlabrada- Mallorca: Maç Sonucu 2

İddaa programının İspanya 2. Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fuenlabrada - Mallorca mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Lider Mallorca, ligde son iki haftadır puan kaybediyor. Tekrar çıkışa geçmek isteyen Mallorca, Fuenlabrada deplasmanında iki haftalık galibiyer hasretine son vermek isteyecek. Taraf bahsinde Mallorca'yı öneriyorum. Bankocular için de Mallorca'nın, çifte şansını öneriyorum.

Burkina Faso – Güney Sudan: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri karşılaşması Burkina Faso – Güney Sudan mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde B Grubu'nda lider olan Burkina Faso, grup sonuncusu Güney Sudan'ı ağırlıyor. Konuk ekibin son 7 maçta attığı gol sayısı sadece 2... Bu durum nasıl bir takım olduklarını gözler önüne seriyor. Burkina Faso'nun rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum.