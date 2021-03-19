Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Galatasaray - Rizespor : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Galatasaray - Rizespor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray geçtiğimiz hafta kazanarak adeta şampiyonluk hedefinden vazgeçmediğini ortaya koydu. Galatasaray kazanması halinde Pazar günkü derbiyi rahat bir şekilde bekleyecek. Sarı kırmızılılarda tek eksik Taylan Antalyalı.... Yine çift forvet oynayacak olan Galatasaray’da Onyekuru da hamle oyuncusu olacak. Galatasaray kazanır ve karşılaşma 4.5 alt tamamlanır diyorum.

Altay - Menemenspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının TFF 1. Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Altay - Menemenspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %70’i karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Altay 3 maçlık galibiyet serisiyle ilk 2 için yeniden iddialı konuma geldi. Lider Giresun ile ikinci Samsun’un karşılaşacağı haftada hata istemeyen Siyah-Beyazlılar hücum hattıyla bu maçta da öne çıkıyor. Stoperleri Berkay Sülüngöz cezalı ama o bölgede Lokman Gör gibi ilk yarıda sürekli oynayan önemli bir alternatifleri var. Menemen düşme hattının 3 puan uzağında. 3 maçtır kazanamıyorlar ve bu bölümde tek golü sondan ikinci sıradaki Ankara önünde 90+2’de attılar. Sağ bekleri Yusuf Talum ile ön liberoları Alhassan Adamu cezalarından dolayı oynayamayacak. İzmir derbisinde Altay kazanır.

Fatih Karagümrük - Kayserispor: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi mücadelesi olan Fatih Karagümrük - Kayserispor karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Karagümrük, Türkiye Süper Ligi’nde oynadığı son 2 maçta da 1-0’lık skorlarla kaybetti. Bu maçta ilk yarı biraz daha hücum ağırlıklı oynamalarını bekliyorum. Kayseri iyi mücadele edecektir. İlk yarı golü ideal bir tercih.