Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayınız

Beşiktaş – Başakşehir Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Beşiktaş – Başakşehir karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %38’i ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Lig lideri Beşiktaş, hafta sonunda da rakibi ile karşılaşmıştı ve sahadan 3-2 galip ayrılmıştı. Bu maçta kazanan kupa finaline çıkacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş’ın kontrollü bir galibiyet elde etmesini bekliyorum.

Manchester City – Monchengladbach Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı M. City – B. Monchengladbach mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü İngiliz ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Manchester City harika performansına devam ediyor. Pep Guardiola son maçında Fulham deplasmanında rahat 3 puanı aldı. Rotasyonu geniş kullansa da maksimum verim alabilen City, M’Gladbach önünde zorlanmaz.

Real Madrid – Atalanta Maç Sonucu 1

Şampiyonlar Ligi’nde günün diğer maçı Real Madrid – Atalanta karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’si ev sahibine oynarken %18’lik kesim de mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Real Madrid açısından ilk maçta Atalanta’nın çok erken 10 kişi kalması büyük avantajdı. Mendy’nin uzaktan şık golü olmasa Atalanta favori haline gelecekti. Bu maçta İtalyan ekibi daha iyi oynar. KG var bahsi daha ideal.