Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Barcelona – Huesca : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı La Liga karşılaşması Barcelona - Huesca mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %81’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Barcelona kazanması halinde lider Atletico Madrid ile puan farkını 4’e indirecek. İlk yarıdan itibaren Barcelona’nın ligin son sırasındaki Huesca’ya karşı üstünlük kurmasını, devreye önde kapatmasını bekliyorum.

Wolverhampton - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Wolverhampton - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada konuk takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Wolves ligde toparlandı son dönemde. City karşısında son 20 dakikada yedikleri abartılı baskı ve golleri kenara koyarsak gidişat iyi. Liverpool ise ligde tarihe geçen başarısız skorların ardından Leipzig önünde moral buldu. Gollü maç izleriz.

Kasımpaşa - Konyaspor: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Süper Lig mücadelesi olan Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde iyi bir çıkış yakalamış idi. Ta ki Fenerbahçe maçına kadar…Ligde 4 hafta kaybetmediler ve iyi bir futbol ortaya koydular. Fenerbahçe karşılaşmasını devre dışı tutarsak ben Konyaspor’un, Kasımpaşa deplasmanında da kolay kolay teslim olmayacağını hatta sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa skor üreten ve kalesini de gole kapatamayan bir yapıya sahip. Karşılıklı goller izleriz.



