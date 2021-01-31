Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Beşiktaş - Trabzonspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması olan Beşiktaş – Trabzonspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Abdullah Avcı geçen yıl çalıştığı Beşiktaş’a karşı Trabzon’un başında ilk kez rakip olarak çıkacak. Avcı rakip analizlerini iyi yapan ve geçen yıl çalıştırdığı için Beşiktaş’ın artı ve eksilerini en iyi bilen teknik adamlardan bir tanesi! Kaldı ki her geçen hafta üzerine koyarak devam eden ve ligde 5 maçtır kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Bu 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldılar. Lider Beşiktaş’ta çok formda. İyi gidiyorlar ancak Göztepe maçında rakibe çok fazla pozisyon verdiler. Nwakaeme, Ekuban gibi etkili hücum oyuncuları olan Trabzon’un Beşiktaş karşısında gol bulacağını ve sahadan puan ya da puanlar ile ayrılacağını düşünüyorum.

Denizlispor – Göztepe : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Denizlispor - Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Göztepe’nin kazanacağını düşünüyor.

West Ham - Liverpool: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması İngiltere Premier Ligi bülteninde yer alan West Ham United - Liverpool karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %76’sı konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Tottenham önündeki 3-1’lik galibiyetle hayata dönen Liverpool’un puan kaybetme lüksü kalmadı. Rakip bu sezonun başarılı ve formda takımlarından olsa da Klopp’un öğrencileri bu maçı kazanır.