Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Barcelona - Olympiakos: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Euroleague bülteninde bulunan Barcelona - Olympiakos mücadelesi oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %97’si ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Erteleme maçında Barcelona, Olympiakos'u ağırlıyor. Barcelona Asvel'e, ardından da Valencia'ya ligde mağlup olduktan sonra Zalgiris deplasmanında kazanıp normale döndü. Olympiakos da iki haftadır kaybediyor. Yerel lig oynamadıkları için ritm bulmaları da zor oluyor. Barça, sahasında ilk periyoddan öne geçip kazanır.

Anadolu Efes- Asvel: Maç Sonucu 1

İddaa programının basketbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Anadolu Efes - Asvel mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %90’ı ev sahibi takım Anadolu Efes’in sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, bir türlü kendini bulabilmiş değil. Deplasmanda muhteşem bir tablo olsa da iç sahada oynanan 5 maçta sadece 1 galibiyet alınabildi. Son maçta da Vildoza'dan yoksun Baskonia'ya kaybedilmişti. ASVEL, ciddi bir çıkış gösteriyor. Takımdaki corona virüs vakaları iyileştikten sonra Barcelona ve Panathinaikos'u iç sahada geçtiler. Son maçta Real Madrid deplasmanında kaybetseler de oyun anlamında başarılı bir performansları vardı. Efes için bu maçın da kaybedilmesi pek kabul edilebilir olmayacaktır. Artık bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum.

Paris Saint Germain - Başakşehir: Handikaplı Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda oynanacak olan Paris Saint Germain mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada PSG’nin en az iki farklı galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Grupta son maç haftasına girilirken dokuz puanı bulunan PSG, Manchester ve Leipzig arasında kim elense yazık olacak! PSG bu üç takım arasında en şanslı olan taraf! Çünkü temsilcimiz Başakşehir’in bu grupta hiçbir iddiası kalmadı. Sadece prestij için maça çıkıyorlar. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalisti olan ve yıllardır bir numaralı kupa için yatırımlar yapan PSG’nin bu maçı son derece ciddiye alarak ilk yarıya hızlı bir giriş yapacağı kanaatindeyim. Fransız ekibi devre bitiminde Almanya’daki sonuçtan bağımsız tur biletini cebine koymak ve stres yaşamamak adına devreyi önde tamamlamayı hedefleyecektir. Bu da bize ilk 45 dakikada en az 2 gol izlettirir.