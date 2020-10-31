Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray – Ankaragücü: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Süper Lig karşılaşması Galatasaray – Ankaragücü oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i Anadolu Efes galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray’da bu karşılaşmada sakatlığı bulunan Belhanda forma giyemeyecek. Faslı oyuncu yerine Fatih Terim’in Feghouli ya da Etebo’ya ilk 11’de yer vermesini bekliyoruz. Bunun dışında Erzurum deplasmanında görev alan oyuncular sahada olacak.

Ankaragücü bu maç öncesinde en büyük mücadeleyi COVİD-19 ile verdi. Bir kez daha tüm Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.

Galatasaray’ın artık puan kaybına tahammülü yok. Sarı kırmızılılar hata yapmaz ve bu maçı kazanır. Oranı arttırmak için MS 1 ve 1.5 üst tercih edilebilir.

Real Madrid - Huesca: Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Real Madrid - Huesca mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %70’i ev sahibi ekip kazanır tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

El Clasico zaferi ve Şampiyonlar Ligi’nde 2-0 geride olduğu Gladbach deplasmanındaki maçın ardından 2-2 ile tamamlaması Real adına morali yüksek bir haftayı geride bıraktırdı. Son maçta Sociedad’dan 4 yiyen Huesca karşısında üst oranı 1.52 ile güzel.

Brescia – Virtus Entella

Günün öne çıkan son karşılaşması İtalya Serie B’de Brescia – Virtus Entella mücadelesinde Misli.com üyelerinin %30’u mücadelenin 4.5 alt tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Brescia, seyircisiz oynanan maçlara rağmen iç sahada başarılı sonuçlar alıyor. Entella ise kadro kalitesi olarak rakibin çok gerisinde. Brescia’nın tecrübeli oyuncuları maçı kazandıracak aksiyonları yaratacaktır. Brescia galibiyetini öneriyorum.