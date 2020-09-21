Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok oynanan maçı Fenerbahçe – Hatayspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi Sarı-Lacivertlilerin kazanacağı görüşünde.

AC Milan – Bologna: Maç Sonucu 1

İtalya Serie A’da haftanın kapanış maçı Milan – Bologna karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Pandemi dolayısı ile verilen ara sonrasında keskin bir çıkış yakalayan Milan, son olarak kadrosuna yeni Pirloolarak adlandırılan Sandro Tonali’yi kattı. Bologna kendinden güçlü takımlar karşısında kontradan skor üretebiliyor. Bu maçta Gol Var bahsi değerlendirilebilir.

Wolverhampton – Manchester City: Maç Sonucu 2

Premier Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Wolves – M. City mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri Guardiola ve öğrencilerinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Wolves geçtiğimiz sezondan beri fiziksel gücünü iyi kullanıyor. Ligin ilk maçını da kazandılar. Manchester City'yi anlatmaya gerek yok. Oyun planları hücum üzerine kurulu. Wolves'ın rakibi zorlayacağını düşünüyorum. Gol Var iyi bir seçim olur.