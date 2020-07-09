Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere Rusya Premier Liga ve hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ile keyfine keyif kat, CANLI YAYINLAR Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 RSP FC Ural - Dinamo Moskova

19:00 PO1 Rio Ave - Portimonense

20:30 İS1 Eibar - Leganes

20:30 İS1 Mallorca - Levante

20:30 RSP Rubin Kazan - Krasnodar

21:15 PO1 CD Tondela - Porto

23:00 İS1 Athletic Bilbao - Sevilla

23:30 PO1 Famalicao - Benfica

Real Madrid ve Barcelona'nın şampiyonluk yarışı Misli.com'da!

La Liga'nın zirvesinde yer alan dev takımın maçlarının yanı sıra gözler aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için didinen diğer takımların üzerinde...

Bu akşam Athletic Bilbao, San Mames'te Sevilla'yı konuk edecek...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Üst üste 2 maç kaybedip 6 puan geriye düşen Benfica, Famalicao deplasmanında; hatasız ilerleyen Porto ise Tondela...

Rio Ave ile Portimonense'nin Portekiz Primeira'daki kritik kapışmasını da kaçırmayın!

Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!