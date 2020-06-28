Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Yunanistan Süper Ligi, Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, hafta içi her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

12:00 GK1 Ulsan Hora-I - Jeonbuk

13:00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Sangju Sangmu Phoenix

15:00 İS1 Levante - Real Betis

16:30 AL2 Arminia Bielefeld - Heidenheim

16:30 AL2 Dynamo Dresden - Osnabruck

16:30 RSP FC Ural - FC Tambov

16:30 AL2 Greuther Furth - Karlsruhe

16:30 AL2 Hamburg - Sandhausen

16:30 AL2 Hannover 96 - Bochum

16:30 AL2 Holstein Kiel - Nürnberg

16:30 AL2 Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue

16:30 AL2 Stuttgart - Darmstadt 98

16:30 AL2 Wehen Wiesbaden - Saint Pauli

18:00 İS1 Villarreal - Valencia

20:30 İS1 Granada - Eibar

21:30 YUSŞ AEK Athens - Olympiacos

23:00 PO1 Boavista - Santa Clara

23:00 İS1 Espanyol - Real Madrid

Barcelona, Sevilla'dan sonra Celta Vigo deplasmanında da puan kaybetti. Gözler Real Madrid'in üzerinde!

Lig sonuncusu Espanyol'u yenerlerse zirvede 2 puanlık bir avantaj elde edecekler...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Almanya 2. Bundesliga'da 2019-20 sezonunu bitiriyoruz!

Bielefeld'in ardından Bundesliga'ya çıkacak 2. takım hangisi olacak? Stuttgart mı, Heidenheim mı...

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Boavista, Santa Clara'yı ağırlayacak...

Hafta sonu geldiğinde Yunanistan Süper Ligi, Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!