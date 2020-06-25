Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

16:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis

16:30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir

16:30 LP Shirokov, Vladimir - Demic, Ying

17:00 LP Demic, Ying - Buyanin, Ivan

17:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Shirokov, Vladimir

17:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr

19:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly

20:30 İS1 Eibar - Valencia

23:00 PO1 Braga - Vitoria Guimaraes

23:00 İS1 Real Betis - Espanyol

Küme düşme hattının hemen üzerindeki Eibar, Avrupa bileti için savaşan Valencia'yı konuk edecek...

Lig sonuncusu Espanyol, Real Betis deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Braga, vitoria Guimaraes'i ağırlayacak...

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!