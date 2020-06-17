Misli.com'da günün canlı maç yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Avusturya Ligi ve Yunansitan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Avusturya Ligi ve Yunansitan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15:00 LP Andreev, Danila - Petrov, Vladimir
15:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Troyanov, Yaroslav
15:00 LP Ogay, Sergey - Petrochenko, Dmitry
15:30 LP Buyanin, Ivan - Shirokov, Vladimir
15:30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly
15:30 LP Pravednov, Andrey - Sayanov, Denis
16:00 LP Petrochenko, Dmitry - Pravednov, Andrey
16:00 LP Petrov, Vladimir - Buyanin, Ivan
16:00 LP Troyanov, Yaroslav - Kirilenko, Andrey
16:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy
16:30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey
16:30 LP Shirokov, Vladimir - Andreev, Danila
17:00 LP Andreev, Danila - Buyanin, Ivan
17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
19:30 AL1 Eintracht Frankfurt - Schalke 04
19:30 AL2 Erzgebirge Aue - Bochum
19:30 AL2 Hannover 96 - Saint Pauli
19:30 AL2 Jahn Regensburg - Karlsruhe
19:30 AL2 Stuttgart - Sandhausen
20:30 İS1 Eibar - Athletic Bilbao
20:30 İS1 Real Valladolid - Celta Vigo
21:00 PO1 P. Ferreira - Belenenses
21:30 AL1 Augsburg - Hoffenheim
21:30 AL1 B. Dortmund - Mainz
21:30 AL1 B. Leverkusen - Köln
21:30 AL1 Leipzig - F. Düsseldorf
23:00 İS1 Osasuna - Atletico Madrid
Bilbao deplasmanından 1-1'le dönen Atletico, ligin rahat takımlarından Osasuna'ya konuk olacak! Şampiyonlar Ligi bileti için mutlaka kazanmaları gerekiyor...
Enes Ünal'lı Real Valladolid, Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'yu konuk edecek.
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE farkıyla Misli.com'da!
Bayern şampiyon oldu, ilk 4 heyecanı kıyasıya sürüyor...
Dortmund, Leverkusen ve RB Leipzig bu akşam sahada!
Cumartesi ve pazar günleri Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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