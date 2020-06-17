Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Avusturya Ligi ve Yunansitan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Andreev, Danila - Petrov, Vladimir

15:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Troyanov, Yaroslav

15:00 LP Ogay, Sergey - Petrochenko, Dmitry

15:30 LP Buyanin, Ivan - Shirokov, Vladimir

15:30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly

15:30 LP Pravednov, Andrey - Sayanov, Denis

16:00 LP Petrochenko, Dmitry - Pravednov, Andrey

16:00 LP Petrov, Vladimir - Buyanin, Ivan

16:00 LP Troyanov, Yaroslav - Kirilenko, Andrey

16:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy

16:30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey

16:30 LP Shirokov, Vladimir - Andreev, Danila

17:00 LP Andreev, Danila - Buyanin, Ivan

17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey

19:30 AL1 Eintracht Frankfurt - Schalke 04

19:30 AL2 Erzgebirge Aue - Bochum

19:30 AL2 Hannover 96 - Saint Pauli

19:30 AL2 Jahn Regensburg - Karlsruhe

19:30 AL2 Stuttgart - Sandhausen

20:30 İS1 Eibar - Athletic Bilbao

20:30 İS1 Real Valladolid - Celta Vigo

21:00 PO1 P. Ferreira - Belenenses

21:30 AL1 Augsburg - Hoffenheim

21:30 AL1 B. Dortmund - Mainz

21:30 AL1 B. Leverkusen - Köln

21:30 AL1 Leipzig - F. Düsseldorf

23:00 İS1 Osasuna - Atletico Madrid

Bilbao deplasmanından 1-1'le dönen Atletico, ligin rahat takımlarından Osasuna'ya konuk olacak! Şampiyonlar Ligi bileti için mutlaka kazanmaları gerekiyor...

Enes Ünal'lı Real Valladolid, Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'yu konuk edecek.

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE farkıyla Misli.com'da!

Bayern şampiyon oldu, ilk 4 heyecanı kıyasıya sürüyor...

Dortmund, Leverkusen ve RB Leipzig bu akşam sahada!

Cumartesi ve pazar günleri Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

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