Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Avusturya Ligi ve Yunanistan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:30 GK1 Pohang Steelers - Jeonbuk

13:30 GK1 Seongnam FC - Suwon Samsung Bluewings

15:00 LP Suharkov, Oleg - Vladimirovich Vahnin, Geo

15:30 LP Molodtsov, Denis - Nemashkalo, Vladimir

16:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis

16:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Arutiunyan, Artem

16:30 LP Trushkin, Anatoly - Suharkov, Oleg

16:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Yusipov, Timofey

17:00 LP Sayanov, Denis - Molodtsov, Denis

17:00 LP Yusipov, Timofey - Ivanov, Valery

17:30 LP Safonov, Vladimir - Volkov, Aleksandr Dmitrie

17:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Nemashkalo, Vladimir

19:30 AL2 Greuther Furth - Heidenheim

19:30 AL2 Hamburg - Osnabruck

19:30 AL1 Monchengladbach - Wolfsburg

19:30 AL2 Wehen Wiesbaden - Nürnberg

20:30 İS1 Getafe - Espanyol

20:30 İS1 Villarreal - Mallorca

21:00 PO1 Santa Clara - Portimonense

21:30 AL1 Freiburg - Hertha Berlin

21:30 AL1 Union Berlin - Paderborn

21:30 AL1 Werder Bremen - Bayern Münih

23:00 İS1 Barcelona - Leganes

Mallorca deplasmanında farklı kazanarak korona virüs arasından dönen Barcelona, bu akşam Camp Nou'da Leganes'i ağırlayacak. Farklı yenilgiyi unutturmak isteyen Mallorco ise Villarreal'e konuk olacak.

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı hafta sonları CANLI İZLE farkıyla Misli.com'da!

Bayern bu akşam, Bremen deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! 7 puan farkla lider olan Bavyera ekibi mücadelen 3 puanla ayrılırsa Dortmund'un maçını beklemeden şampiyon olacak...

Cumartesi ve pazar günleri Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

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