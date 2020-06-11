Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Hafta sonları iddaa bülteninde yer alan Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Lig ve Avusturya Bundesliga futbol maçlarının yanında her gün onlarca Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:00 LP Molodtsov, Denis - Sayanov, Denis

17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey

17:30 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey

17:30 LP Andreev, Danila - Demic, Ying

17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie

19:00 LP Menshikov, Andrey - Kuzmin, Sergey

19:00 LP Matveev, Igor - Suharkov, Oleg

19:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Pravednov, Andrey

19:30 LP Novikov, Ilya - Yusipov, Timofey

19:30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir

19:30 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii

20:00 LP Suharkov, Oleg - Homutov, Serguei

20:00 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya

20:00 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg

20:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Matveev, Igor

20:30 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy

20:30 LP Yusipov, Timofey - Menshikov, Andrey

12 Haziran / 21:30 / AL1 Hoffenheim - Leipzig

Hafta sonları iddaa bülteninde yer alan Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Lig ve Avusturya Bundesliga futbol maçlarının yanında her gün onlarca Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

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