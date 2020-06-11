Misli.com'da Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Hafta sonları iddaa bülteninde yer alan Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Lig ve Avusturya Bundesliga futbol maçlarının yanında her gün onlarca Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Hafta sonları iddaa bülteninde yer alan Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Lig ve Avusturya Bundesliga futbol maçlarının yanında her gün onlarca Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17:00 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:00 LP Molodtsov, Denis - Sayanov, Denis
17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
17:30 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey
17:30 LP Andreev, Danila - Demic, Ying
17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie
19:00 LP Menshikov, Andrey - Kuzmin, Sergey
19:00 LP Matveev, Igor - Suharkov, Oleg
19:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Pravednov, Andrey
19:30 LP Novikov, Ilya - Yusipov, Timofey
19:30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir
19:30 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii
20:00 LP Suharkov, Oleg - Homutov, Serguei
20:00 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya
20:00 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg
20:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Matveev, Igor
20:30 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy
20:30 LP Yusipov, Timofey - Menshikov, Andrey
12 Haziran / 21:30 / AL1 Hoffenheim - Leipzig
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