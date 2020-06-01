Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga ve Masa Tenisi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

17:00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor

17:00 LP Menshikov, Andrey - Ramenskiy, Igor

17:00 LP Safonov, Vladimir - Shagarov, Oleg

17:30 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya

17:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:30 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery

19:00 LP Pyshkin, Sergey - Klimentev, Vladimir

19:00 LP Nikiforov, Oleg - Vakar, Sergey

19:00 LP Homutov, Serguei - Matveev, Igor

19:30 LP Vukolov, Andrey - Tukh, Igor

19:30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Gribkov, Alexander

19:30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii

20:00 LP Klimentev, Vladimir - Vukolov, Andrey

20:00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem

20:00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik

20:30 LP Gribkov, Alexander - Nikiforov, Oleg

20:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei

20:30 LP Tukh, Igor - Pyshkin, Sergey

21:00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik

21:00 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey

21:00 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem

21:30 AL1 Köln - Leipzig

21:30 LP Klimentev, Vladimir - Tukh, Igor

21:30 LP Vakar, Sergey - Gribkov, Alexander

21:30 LP Matveev, Igor - Kryuchkov, Evgenii

Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund ve M'Gladbach da firesiz...

Bu akşam RB Leipzig, Köln deplasmanına ne yapacak?

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

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Bielefeld, Stuttgart, Hamburg ve Heidenheim arasındaki amansız 2. Bundesliga yarışı sürüyor...

Güney Kore'de son şampiyon Jeonbuk ilk kez kaybetti, Ulsan bu fırsatı değerlendiremedi...

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