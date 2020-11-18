Misli.com’da canlı yayınlanacak 2. ve 3. Lig maçları!
Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Bu karşılaşmaların bir çoğu misli.com IOS ve android uygulamalarından canlı yayınlanacak. Peki, Misli.com’da canlı yayınlanacak 2. ve 3. Lig maçları hangileri? Karşılaşmaların yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...
Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de büyük heyecan sürüyor! Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Bu karşılaşmaların bir çoğu misli.com IOS ve android uygulamalarından canlı yayınlanacak. Peki, Misli.com’da canlı yayınlanacak 2. ve 3. Lig maçları hangileri? Karşılaşmaların yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...
Misli.com’da canlı yayınlanacak 2. ve 3. Lig karşılaşmaları;
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:00
UŞAK SPOR A.S. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.S.
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.S. AFJET AFYONSPOR
MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!
HEKİMOĞLU TRABZON SARIYER
AMED SPORTİF FAALIYETLER KOCAELISPOR
ŞANLIURFASPOR GÜMÜŞHANESPOR
ERGENE VELİMEŞE SPOR NİĞDE ANADOLU FK
VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ ELAZIĞSPOR
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR TURGUTLUSPOR
TARSUS İDMAN YURDU SERİK BELEDİYESPOR
SAKARYASPOR A.S. MAMAK FK
KARACABEY BELEDİYE SPOR A.S. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
GMG KASTAMONUSPOR ETİMESGUT BELEDİYESPOR
EYÜPSPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR
ALANYA KESTELSPOR 52 ORDUSPOR FK
BAYRAMPAŞA SPOR A.S. 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
19 Kasım 2020 Perşembe 13:00
OFSPOR A.Ş. ANTALYA KEMERSPOR
MANİSASPOR MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
KARŞIYAKA SOMASPOR
ŞİLE YILDIZSPOR ÇATALCASPOR