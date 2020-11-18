Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de büyük heyecan sürüyor! Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Bu karşılaşmaların bir çoğu misli.com IOS ve android uygulamalarından canlı yayınlanacak. Peki, Misli.com’da canlı yayınlanacak 2. ve 3. Lig maçları hangileri? Karşılaşmaların yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

Misli.com’da canlı yayınlanacak 2. ve 3. Lig karşılaşmaları;

18 Kasım 2020 Çarşamba 13:00

UŞAK SPOR A.S. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.S.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.S. AFJET AFYONSPOR

HEKİMOĞLU TRABZON SARIYER

AMED SPORTİF FAALIYETLER KOCAELISPOR

ŞANLIURFASPOR GÜMÜŞHANESPOR

ERGENE VELİMEŞE SPOR NİĞDE ANADOLU FK

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ ELAZIĞSPOR

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR TURGUTLUSPOR

TARSUS İDMAN YURDU SERİK BELEDİYESPOR

SAKARYASPOR A.S. MAMAK FK

KARACABEY BELEDİYE SPOR A.S. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR

GMG KASTAMONUSPOR ETİMESGUT BELEDİYESPOR

EYÜPSPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR

ALANYA KESTELSPOR 52 ORDUSPOR FK

BAYRAMPAŞA SPOR A.S. 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

19 Kasım 2020 Perşembe 13:00

OFSPOR A.Ş. ANTALYA KEMERSPOR

MANİSASPOR MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR

KARŞIYAKA SOMASPOR

ŞİLE YILDIZSPOR ÇATALCASPOR



