Misli.com'un 2. ve 3. liglere isim sponsoru olması, maçların yayın haklarını alması futbol kamuoyunda büyük sevinç yaratmıştı. Yarından itibaren 2. lig ve 3. ligde 3. hafta maçları maçlar oynanacak. İşte canlı yayınlanıp canlı iddaa oynanacak maçlar...

Tam 106 kulübün mücadele edeceği bu liglere en büyük desteği veren , her hafta fiziksel olarak yayın yapılmasına uygun olan belli sayıda mücadeleyi CANLI olarak yayınlayacak. CANLI yayınlanan maçlara aynı zamanda da oynayabileceksiniz... Futbolseverler alt liglerdeki takımların maçlarını canlı izleme keyfi yaşarken üzerinden aynı anda canlı bahis oynayarak da heyecanını misliyle yaşayacak.

İŞTE HEM CANLI YAYINLANIP HEM DE OYNANABİLECEK MAÇLAR!

TFF2B 4-Ekim 15:00 ANKARA DEMİRSPOR HACETTEPE SPOR

TFF2B 4-Ekim 15:30 SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. UŞAK SPOR A.Ş.

TFF2B 4-Ekim 19:00 AFJET AFYONSPOR MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

TFF2B 4-Ekim 19:00 KOCAELİSPOR ÇORUM FK

TFF2B 4-Ekim 19:00 KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. HEKİMOĞLU TRABZON

TFF2K 4-Ekim 15:00 ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAMAK FK

TFF2K 4-Ekim 15:00 TARSUS İDMAN YURDU SAKARYASPOR A.Ş.

TFF2K 4-Ekim 15:30 TURGUTLUSPOR PENDİKSPOR

TFF2K 4-Ekim 15:30 EYÜPSPOR KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.

TFF2K 4-Ekim 15:00 1922 KONYASPOR BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR

TFF3-1 4-Ekim 19:00 1928 BUCASPOR BELEDİYE DERİNCE SPOR

TFF3-2 4-Ekim 14:30 YOMRASPOR TEKİRDAĞSPOR

TFF2K 4-Ekim 15:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR ELAZIĞSPOR

TFF3-1 4-Ekim 15:30 MANİSASPOR ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR

TFF3-3 4-Ekim 15:30 GÖLCÜKSPOR KARŞIYAKA



