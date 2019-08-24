misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte tüm detaylar...

MİSLİ.COM’DA CANLI BAHİS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Canlı bahis, Misli.com’da 28 Ağustos’ta resmen başlıyor!

CANLI BAHiS NEDİR?

Maç sırasında gelişmelere göre oranları değişen ve 90 dakika boyunca farklı oyunlardan seçim yapabileceğiniz bir bahis türüdür. Aslında sadece anlık olarak düşünmemek gerekir. Bir 10-15 dakika izleyerek 90 dakika sonuna da seçim yapabiliriz. Örneğini sıradaki golü kim atar seçimine “X takım” dediniz ve gol oldu. Oranlar düzenlendikten sonra bu kez bir sonraki gol için bahisler açılır. Saha içindeki gelişmeye göre hep bir sonraki bahisler açılır.

BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE NELER DEĞİŞİYOR?

Temelde asıl değişiklik maç sayısı ve oranlarda olacak. Eski sistemde tek maç ayda yılda bir kez bulabilirdik. Şimdi daha çok bulacağız. Daha fazla bahis seçeneği olacak, daha fazla tek maç oynayabileceğiz, canlı bahis oynayacağız. Bahis firmasının “hep bana” dediği bir model yok artık. Şans Girişim Grubu artık pastanın büyük bölümünü oyuncuya dağıtacak.

HER MAÇ TEK MAÇ VE HER MAÇ CANLI MI OLACAK?

Hayır… Süper Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligi’nin tamamı tek maç ve canlı olarak misli.com’da oynanacak. Bizim alt ligimizden, diğer liglerden bazı maçlar seçmeli olarak canlı bahiste yer alacak. Bültende tek maç da, MBS 2 maç da 3 ve 4 maç olan karşılaşmalar da olacak.

BİR HAFTA SONUNDA TAHMİNİ KAÇ MAÇI CANLI OYNAYABİLECEĞİZ?

MİSLİ.com’da İlk hafta sonu için Cuma’dan Pazartesi’ye kadar 70-75 maç arası Canlı bahis olacak.

CANLI BAHİSTEN BAHİS YAPTIM; KUPON GİBİ İPTAL EDEBİLİR MİYİM?

Canlı bahisten aldığınız seçimi ister tek alın, isterseniz başlamamış maçla kombine edin kupon gibi 5 dakika içinde iptal edemezsiniz. Canlı bahiste oynadığınız seçim onay geldiği anda kabul edilir.

PEKİ CANLI BAHİSTE KAZANDIM PARAM NE ZAMAN HESABIMA GEÇECEK?

Planlama 5 dakika içinde. İlk haftalarda ufak tefek gecikmeler olabilir ama hedef 5 dakika.

MAÇ İZLERKEN GOLÜ GÖRÜP OYNAYANLAR?

Bu konu için dünyada alınan tedbir bahis onay süresidir. Siz golü görüp oynayana kadar oranlar kapatılır. Kupona tıklarsınız 7 saniye sayar ve öyle onaylar.

FUTBOLDA GOL BAHİSLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Evet, gol bahislerinde büyük değişiklikler bekleniyor. Örneğin,

﻿﻿Sıradaki golü kim atar

Ev sahibi maçı gol yemeden bitirir mi? Ev sahibi gol yemeden maçı kazanır mı?

Ev sahibi alt / üst Deplasman alt / üst

Hangi yarıda daha çok gol olur?

Uzatmaları kim kazanır, gibi kategoriler ekleniyor.

FUTBOLDA FARKLI OYUNLAR VAR MI?

Futbolda farklı oyunlar da misli.com canlı bahis kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Korner (alt-üst / ilk yarı korner alt-üst / Kim daha çok korner kullanır / İlk korner)

Kırmızı kart olur mu?

Toplam kart sayısı alt – üst

Ve maç sonucu – alt / üst gibi kombolar yapılabilecek.

BASKETBOLSEVERLERİ NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLİYOR?

Basketbolda eskiye oranla köklü değişimler bekleniyor.

Hangi çeyrekte daha fazla sayı olur

Ev sahibi takım toplam sayı alt/üst

Deplasman takımı toplam sayı alt/üst

Hangi takım maçı farkla kazanır

Çeyrekleri kim kazanır

Handikaplı İY sonucu

KOMBO: Maç sonucu/alt-üst aynı kuponda

Uzatma olur mu? Kategorileri canlı bahiste basketbolseverleri bekliyor.

MİSLİ.COM CANLI BAHİSTE FARKLI BRANŞLAR DA OLACAK MI?

Futbol ve basketbolun yanında, tenis, voleybol, hentbol ve snooker gibi branşlar da canlı bahiste olacak ve tüm bu branşlar birbirleriyle kombo yapılabilecek.

MİSLİ.COM’DA CANLI BAHİS HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?

Web sitesi, mobil uygulamaları dahil misli.com’un canlı bahis için yenilenen platformlarında canlı bahis oynanabilecek.

Mobil uygulamadaki yenilikler, oyun kurallarına ilişkin tüm detaylar ve çok daha fazlası için videoyu izleyebilirsiniz…