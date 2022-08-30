Misli.com Türkiye Basketbol Ligi kura çekimi gerçekleştirildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak konuşmalarına başlayan TBF Erkek Ligleri Müdürü Erkan Hacıoğlu, "Geçtiğimiz sezon ligimizde başarılı ve centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Ligimize yeni katılan Fenerbahçe Koleji ve Çağdaş Bodrum Spor’a hoş geldiniz diyor, göstermiş oldukları başarılı performansı devam ettirerek ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’na önem veriyoruz. Basketbol Süper Ligi’nde üçüncü yılına girmiş olduğumuz bu uygulamayı misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde de bu sene başarılı bir şekilde uygulamaya başladık. Bu talimatın başarılı bir şekilde uygulanması konuda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. Teknik detayların paylaşıldığı kura çekiminde, Erkekler Federasyon Kupası eşleşmeleri de belirlendi.
Erkekler Federasyon Kupası grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu
Antalya Güneşi
Samsunspor
OGM Ormanspor
Çağdaş Bodrumspor
B Grubu
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Bornova Belediyesi Karşıyaka
Sigortam.net
C Grubu
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Final Spor
Ankaragücü Mamak Belediyesi
Akran Gemlik Basketbol
D Grubu
Kocaeli BŞB Kağıtspor
Semt77 Yalovaspor
Fenerbahçe Koleji DS Energy
Depomaxx Haremspor