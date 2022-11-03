Sezonun açılış maçında ligin yeni takımı Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Ankara ekibi PTT'yi konuk etti. Mücadelede ev sahibi ekip, 25-15,25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ligin yeni ekibi Adana temsilcisi bu sonuçla sezonun ilk haftasına moralli başlamış oldu.

Tecrübeli başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetimindeki PTT ise ligde gösterdiği istikrarlı mücadelesine ligin ikinci maçında da sürdürecek.

Angela Leyva maçın yıldızı oldu

Çukurova'da skora katkı sağlayan isimlerin başında ise Perulu smaçör Angela Leyva yer aldı. Leyva mücadelede 17 sayı üretti. Angela aynı zamanda eski takımı PTT karşısında da mücadele etmiş oldu. (Leyva, 2019-2020 sezonunda Ankara ekibinde forma giymişti.)

Takımın en skorer ikinci ismi ise geçtiğimiz sezon Aksaray ekibi Kuzeyboru forması giyen Olesia Rykhliuk oldu. Rykhliuk, 16 hücum sayısı üretti. PTT ekibine baktığımızda ise Dünya Şampiyonu olan Sırbistan Milli takımının önemli isimlerinden biri olan Bianka Busa, Ankara ekibinin en skorer ismi oldu. Sırp yıldız mücadelede 13 sayı üretti.

Naz Aydemir Akyol'lu Türk Hava Yolları kazandı

Ligin kalan maçları ise 2 Kasım Çarşamba günü oynandı. Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırladığı maçı 25-13, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazanmasını bildi. Türk Hava Yolları'nda performansı merakla beklenen pasör Naz Aydemir Akyol 3 sayı üreterek takıma katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet forması giyen ve Milli Takımı bırakması kararıyla birçok voleybolsever tarafından şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılanmıştı. Fenerbahçe Opet'ten sadece Naz Aydemir Akyol'u değil orta oyuncu Dicle Nur Babat'ı da kadrosuna katan ekipte en skorer isimler ise 11 sayı üreten Madison Kingdon ve Dünya Şampiyonası'nda Kanada Milli takımı ile başarılı performans gösteren Kiera Van Ryk oldu.

Ryk, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile oynadığı mücadelede de forma giymişti. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un deneyimli başantrenörü Alper Hamurcu'nun takımında ise yeni transfer İdil Naz Başcan 12 sayı üretti.

Alper Hamurcu'lu Aydın Büyükşehir Belediyespor kazanamadı

Alper Hamurcu yaz aylarında düzenlenen Cezayir'in ev sahipliğinde gerçekleşen 19. Akdeniz Oyunları'nda Filenin Sultanları'nın başantrenörlüğünü yapmış ve finalde kaybeden milli takım ile ikincilik elde etme başarısı göstermişti. Hamurcu aynı zamanda Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da Milli Takımla yenilgi yüzü görmeden şampiyon olmuştu.

Vital Heynen Nilüfer Belediyespor'un başında

Günün ikinci maçında ise ligin yeni takımlarından İlbank Nilüfer Belediyespor'u ağırladı. Bursa ekibinin 9-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldığı mücadele de en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Nilüfer Belediyespor'un geçtiğimiz sezon takımın başına getirdiği Belçikalı başantrenör Vital Heynen'di. Heynen aynı zamanda Almanya Milli takımının da başantrenörlüğünü üstleniyor. Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Vital Heynen yönetimindeki Almanya ile de mücadele etmiş ve maçı kazanan taraf olmuştu.

İlkin Aydın sarı kırmızılı ekipte 7 sayı üretti

Misli.com Sultanlar Ligi'nde günün üçüncü maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip mücadeleden 20-25, 23-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Mücadelenin en skorer ismi Galatasaray HDI Sigorta'dan Anthi Vasilantonaki oldu.

Anthi karşılaşmada 24 sayı üretti. Sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe Opet'ten transferi orta oyuncu Mina Popovic ise 9 sayı buldu.

Yeni transferlerden Ayçin Akyol ise 8 sayı üreterek takımına katkı sağlamış oldu. Milli takımın sevilen isimlerinden biri olan İlkin Aydın ise 7 sayı üretti.

Kuzeyboru ekibinin başında olan ve birçok voleybol takımını da çalıştımış olan Mehmet Kamil Söz'ün öğrencilerinden Annie Valentine Mitchem 18 sayı, Polina Rahimova 12 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Metin Görgün'e anma programı düzenlendi

Büyük heyecanla beklenen günün dördüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel voleybol salonunda mücadele öncesi Türk Voleybol camiasının sevilen isimlerinden Metin Görgün'ün vefatı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmesiyle kaldıran Fenerbahçe Opet bu kez sezonun ilk maçında turuncu beyazlı ekibe 20-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup olmuş oldu.

Maçın yıldızı "Tijana Boskovic"

Sarı lacivertli ekipte Anna Lazareva ve takım kaptanı 9 sayı üretirken, Ana Cristina da 8 sayı buldu. Maçtan galip ayrılan Eczacıbaşı ekibinde ise Dünya Şampiyonu olan Sırbistan takımının en skorer ismi ve şampiyonanın en değerli ismi Tijana Boskovic 25 sayı üreterek maçında yıldızı oldu.

Filenin Sultanlarının sevilen isimlerinden biri olan Hande Baladın da 12 sayı üreterek takımına katkı sağlamış oldu. Eczacıbaşı takımının yeni transferlerinden olan Irına Voronkova ise 10 sayı kaydetti.

Nika Daalderop 24 sayı üretti

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu VakıfBank ise Bolu Belediyespor'a konuk oldu. Sarı siyahlı ekip, mücadeleden 24-26,25-22,15-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi VakıfBank'ın yeni transferlerinden olan Hollandalı smaçör Nika Daalderop oldu. Nika 24 sayı ile maçta yıldızlaşırken, Paola Egonu da 17 sayı kaydetti. Bolu Belediyespor'da ise yeni transfer Ukraynalı smaçör Bogdana Anisowa 15 sayı üretti.

Geçtiğimiz sezon Brezilya ekiplerinden Osasco'da forma giyen ve takıma bu sezon gelen Ceren Kapucu ise 14 sayı kaydetti.

Alexia Carutasu sakatlandı

Maçın en dikkat çeken olayı ise geçtiğimiz sezon Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak forma giyen ve sezon başında sarı siyahlı ekipte yer alan Alexia Carutasu'dan geldi. Carutasu talihsiz bir durum yaşadı ve sakatlandı. Alexia yaşadığı sakatlık sonucunda mücadeleye devam edemedi.

Ligin ilk haftasının son maçında kazanan Sigorta Shop oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasının son maçında ise Sigorta Shop Sarıyer Belediyespor ile karşılaştı. 5 set süren karşılaşmayı 21-25, 25-20, 25-20, 21-25 ve 15-13'lük setlerle Sigorta Shop 3-2 kazandı.

Mücadelenin en dikkat çeken ismi ise sezonun ilk haftasında en çok sayı kazanan Sigorta Shop takımının Amerikalı pasör çaprazı Kelsey Payne oldu. Payne 35 sayı üreterek haftanın en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Sarıyer Belediyespor'da ise yeni transfer Alman pasör çaprazı Kimberly Drewniok 23 sayı üreterek dikkat çekti.

Ligin ikinci hafta maçları 5 Kasım Cumartesi günü başlayacak

Misli.com Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonu alınan bu sonuçlarla sona erdi. Voleybolun marka değerinin her geçen gün arttığı ülkemizde ikinci haftanın maçlarını da büyük bir keyifle bekliyoruz. Ligin ikinci hafta maçları ise 5 Kasım Cumartesi günü başlayacak.