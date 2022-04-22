Misli.com Sultanlar Ligi’nde Play-Off heyecanı başlıyor

Vakıfbank kısa süre önce Kupa Volley’de Türkiye Şampiyonu olmuştu. Fenerbahçe Opet’i 3-2’lik skorla mağlup eden Vakıfbank, kupayı müzesine götürdü. Sezonun geneline bakıldığında, Vakıfbank cephesinde en çok eleştirilen isim olan Haak, kupanın kazanılmasında en büyük karakterlerden biriydi. Sezon boyunca gönderilmesi gündemde olan, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Haak, bu performansı sayesinde yeni sezonda kadroda olabilir. Hepimiz izleyip göreceğiz.

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Misli.com mobil uygulamalarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Türk Hava Yolları ekibinin morali yerinde. THY, Kupa Volley yarı final eşleşmesinde Vakıfbank’a elenmişti. Ev sahibi ekibin güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Geçtiğimiz 2 haftalık süreç içinde smaçörlerinden Madison Kingdon ile sözleşme yeniledi ve gelecek sezon için kadro istikrarı açısından önemli bir adım atmış oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde Play-Off 1-4’ün diğer önemli karşılaşması Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak. 22 Nisan Cuma günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşma Misli.com mobil uygulamalarından yayınlanacak. Mücadelede Fenerbahçe maçın favori takımı olarak öne çıkıyor. Ev sahibi ekipte herkesin yakından tanıdığı Eda Erdem Dündar en büyük koz. İstatistiklere göre sezonun en iyi 6 oyuncusundan biri konumunda.

Eczacıbaşı tarafında öne çıkan oyuncu ise Tijana Baskovic. Baskovic, tüm sezon baz alındığında Gaila Lopez’in ardından en çok skor üreten 2. Oyuncu konumunda.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Misli.com Sultanlar Ligi’nin sezon boyunca istatistiklerde öne çıkan isimlerini sizler için derledik.

İşte Misli.com Sultanlar Ligi’ne sezon boyunca damga vuran isimlerin istatistikleri.

- Sezonun en skorer oyuncusu 100 sette 583 sayı üreten Mert Grup Sigorta’nın pasör çarprazı GAİLA GONZALES oldu.

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- Sezonun en iyi servis atan oyuncusu 83 sette 57 ace alan Fenerbahçe Opet’in Wing Spiker’ı FEDOROVTSEVA ARINA oldu.

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- Sezonun en iyi blok istatistiğine sahip olan oyuncusu 43 sette 39 başarılı blok yapan Vakıfbank’ın orta oyuncusu ZEHRA GÜNEŞ oldu.

FARUK ACUN’UN DEĞERLENDİRMESİ

Misli.com Sultanlar Ligi’nde Şampiyon Belli Oluyor

Misli.com Sultanlar Ligi’nde uzun bir normal sezonun ardından artık ilk dört sıradaki takımların şampiyonluk mücadelesi başlıyor. Sıralamanın zirvesindeki Vakıfbank, dördüncü sıradan 1-4 play-off’una katılan Türk Hava Yolları ile eşleşti. Diğer eşleşmede de Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Vakıfbank - THY

Vakıfbank bu eşleşmede kağıt üzerinde favori. Ancak Türk Hava Yolları da sezon içinde bize bir anda ivme yakalayıp oynadığı voleybol seviyesini çok yukarılara taşıdığı maçlar izletti. Bunun en büyük örneği ligin ikinci yarısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Fenerbahçe Opet mücadelesiydi. Vakıfbank eşleşmesinde de oyun içersinde bu tür sıçramalar arayacaklar. Normal sezonun lideri Vakıfbank ise alışılageldik voleybolunu oynayıp rakibine cesaret vermeden kağıt üzerindeki potansiyel üstünlüğünü sahaya yansıtmaya çalışacak. Vakıfbank’tan yana olan ibre ancak THY oyuncuları ekstra işler yapmaya başlarsa yön değiştirebilir. Bunu düşük bir ihtimal olarak varsaydığım için Vakıfbank’ı final serisine daha yakın görüyorum.

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit

Takımlar eşit puana ve galibiyet sayısına sahipti. Eczacıbaşı Dynavit +2 set averajı ile normal sezonu ikinci, rakibi Fenerbahçe Opet ise üçüncü tamamladı. Fenerbahçe Opet her ne kadar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ve AXA Sigorta Kupa Voley’de Vakıfbank’a kaybetmiş olsa da oyunuyla şampiyonluk için iddialı olduğunu kanıtladı. Son zamanlarda çıkabildikleri seviye Eczacıbaşı Dynavit için ürkütücü olacaktır. Eşleşme öncesinde ideal ilk altılarında formsuz oyuncuları yok. Gelelim Eczacıbaşı Dynavit’e. Boskovic’in çok iyi oynadığı maçlarda dahi sonuca gitmekte zorlandıklarını gördük. CEV Cup zaferi bu sezon onlar için büyük bir kazanım oldu fakat şu an Fenerbahçe Opet karşısına çıkmaya çok hazır olmadıklarını düşündüren bir voleybol oynuyorlar. Pasör Maja, tecrübesi ve kalitesiyle köşe oyuncularından daha fazla verim alabileceği bir pas dağılımı tercih etmeli. Eczacıbaşı Dynavit’te smaçörler de devreye girmek zorunda. Aksi taktirde pek şansları olmayabilir. Karşımızdaki mevcut tabloda Fenerbahçe Opet’i final serisine daha yakın görüyorum.

Şampiyonluk Şansı

Vakıfbank - Fenerbahçe Opet final serisi eşleşmesi diğer ihtimallere göre daha olası görünüyor. Vakıfbank son iki Fenerbahçe Opet eşleşmesinde çok iyi oynaması gereken her anı çok iyi oynadı. Ancak bu durum Fenerbahçe Opet kanadında rakibini elinden kaçırdığı hissiyatı oluşturdu. Bu nedenle onlar da var güçleriyle son iki sezondaki Vakıfbank hegemonyasına Sultanlar Ligi şampiyonluk mücadelesinde artık son vermeye çalışacaklardır. Bu olası eşleşmeyi değerlendirirken yakın zamandaki sonuçları göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla Vakıfbank’ı şampiyonluğa rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bununla birlikte Fenerbahçe Opet şampiyonluğunun da büyük bir sürpriz olmayacağını belirtmeliyim.

Üçüncülük Mücadelesi

Şampiyonluk şansını kaybeden takımlar için sezon bitmiş olmayacak. Onlar da üçüncü sırayı elde edip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almaya çalışacaklar. Geçen sezon Misli.com Sultanlar Ligi’nde üçüncülük serisi Eczacıbaşı ile THY arasında oynamamıştı ve Türk Hava Yolları kazanan taraf olmuştu. Yine böyle bir eşleşme öngördüğüm için sonucu en belirsiz eşleşmenin bu olduğunu düşünüyorum. Takımları kadro kalitesi ve voleybol düzeyi ölçütlerinde denk görüyorum. Geçen sezonki eşleşme tekrar ederse her iki takımın Şampiyonlar Ligi bileti alma şansını eşit görüyorum.

Takımlar ve oyuncular için sakatlıksız, biz izleyiciler için de keyifli, kaliteli ve çekişmeli bir play-off serisi diliyorum. Sağlıkla kalın, Misli.com‘la voleybolda kalın.