Misli.com Sultanlar Ligi'nde 1 Kasım'da başlayan 2022-2023 sezonun ilk 8 haftası, Dünya Şampiyonası nedeniyle hızlandırılmış bir progamla 28 günde oynandı. Takımın başına başantrenör Ferhat Akbaş'ı getiren Eczacıbaşı, geride kalan bu 8 haftada hiç fire vermeden zirvedeki yerini aldı. TuruncuBeyazlılar'ın sadece 8'de 8 yapması değil, bu süreçte; en iddialı rakiplerini ve sıralamada en yakın takipçilerini yenmesiyle ilk yarı fikstürün en zorlu kısmını da geride bırakmış oldu.

Tek seti THY maçında kaybetti

Sezona, Fenerbahçe Opet zaferiyle başlayan Eczacıbaşı ardından transferleriyle dikkat çeken THY'ye göz açtırmadı. 5.haftada da ise, geçen yıl tüm kupaları müzesine taşıyan ezeli rakibi Vakıfbank'ı ağırlayan Turuncu-Beyazlılar sahadan set vermeden galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı tam 8 maç sonra yıkmayı başardı. Ardından PTT'yi deplasmanda yenen Eczacıbaşı ardından da Galatasaray 'a göz açtırmadı. Eczacıbaşı bu süreçte müthiş bir istatistik çıkartarak, 8 maçta sadece 1 set verdi. Tek seti de 2. hafta oynanan THY karşılaşmasında kaybetmişti. Yani Eczacıbaşı şu ana kadar 2. sıradaki Vakıfbank'ı, 3. sıradaki THY'yi, 4. sıradaki Fenerbahçe'yi ve 5. sıradaki Galatasaray'ı yenmeyi başardı.

Halkbank ilk firesini verdi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10. haftada lider Halkbank ilk yenilgisini aldı. Mavi-Beyazlılar, Ankara derbisinde sahasında ağırladığı Ziraat Bankkart'a 3-1 yenilerek deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi fire verdi. 2.haftada Develi karşısında aldığı sürpriz yenilgisi sonrası ise Ziraat hiç maç kaybetmedi ve bu kritik galibiyetle Halkbank'la olan puanlarını eşitledi. Bu arada Efeler Ligi'nin yeni ekibi Türşad, İstanbul takımlarının da kâbusu olmaya devam etti. Bitlis temsilcisi 4. haftada Fenerbahçe'yi mağlup ederken, cumartesi günü de deplasmanda Galatasaray'ı 3-2'lik skorla geçti.