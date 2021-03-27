Misli.com Sultanlar Ligi’nde 5.'lik mücadelesi başlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde play-off 5-8’incilik etabı, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Play-off 5-8’incilik etabının maç programı şu şekilde:

﻿﻿28 Mart Pazar :

15.00 Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Balediyespor

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta

01 Nisan Perşembe:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.00 Nilüfer Balediyespor-Sistem9 Yeşilyurt

Serilerde 1-1 eşitlik olması durumunda 3. maçlar 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Statü

Misli.com Sultanlar Ligi’nde oynanan lig etabının ardından puan cetvelinde 5 ile 8. sırada yer alan takımlar 5-8 ve 6-7 şeklinde eşleşti.

Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takımlar, 5’incilik-6’ncılık, kaybeden ekipler ise 7’ncilik-8’incilik müsabakalarına çıkacak. (AA)