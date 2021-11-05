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Misli.com Sultanlar Ligi - Türk Hava Yolları: 3 - Bolu Belediyespor: 1

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Bolu Belediyespor’u 3-1 yendi.

05 Kasım 2021, Cuma 18:40 Son Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi - Türk Hava Yolları: 3 - Bolu Belediyespor: 1

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor’u konuk etti. THY, Kırmızı-Beyazlı ekibi 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol     

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen     

Türk Hava Yolları: Janset Cemre Erkul, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver, Rabadzhieva)     

Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon (Özlem Güven, Çağla Salih, Şeyma Öztürk, Dilara Yergün, Elif Uzun, Ece Kozdere)     

Setler: 18-25, 25-17, 25-18, 25-18     

Süre: 105 dakika (28, 25, 26, 26)   

İSTANBUL (AA)

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