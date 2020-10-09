Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Cengiz Göllü)

15.00 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)

Yarın:

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Burhan Felek)

15.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

17.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Sistem9 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

20.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

11 Ekim Pazar:

13.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)

15.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

Not: Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor ve Solhanspor-Ziraat Bankkart müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

AA