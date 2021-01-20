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Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta - Sistem9 Yeşilyurt: 3-2

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 23. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt’u 3-2 yendi

20 Ocak 2021, Çarşamba 20:01 Son Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta - Sistem9 Yeşilyurt: 3-2

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 23. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt’u 3-2 yendi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Ryhkliuk, İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, Derya Güç, Ece Şanlı Hocaoğlu, Aybüke Tuna Çetinay)     

Setler: 25-23, 25-16, 18-25, 14-25, 15-13

Süre: 116 dakika (27, 23, 24, 23, 19)

AA

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