Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)

İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!

VakıfBank'ın 19 maçta 18 galibiyet ve 54 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

13:00 PTT – Beylikdüzü Voleybol İhtisas

15.00 Vakıfbank – Sarıyer Bld.

17:00 Kuzeyboru – Nilüfer Bld.



