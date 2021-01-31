Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (31 Ocak)

İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün karşılaşmaları.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!

VakıfBank'ın 25 maçta 24 galibiyet ve 72 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta sonu mücadeleleriyle kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz karşılaşmalar...

13.00 Çan Gençlik Kalespor- Karayolları

14.00 PTT-Aydın Bşb.

16.00 Sarıyer Bld.-Beylikdüzü Voleybol İhtisas

18.00 Nilüfer Bld. – THY

19.30 Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru

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