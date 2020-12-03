Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!

VakıfBank'ın 18 maçta 17 galibiyet ve 51 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YoutTube kanalından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

15:30 BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS – AYDIN B.ŞEHİR BLD.

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