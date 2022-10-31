Misli.com Sultanlar Ligi başlıyor

Geçtiğimiz sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan VakıfBank ise ligin ilk haftasında Bolu Belediyespor’un konuğu olacak. Mücadele 2 Kasım Çarşamba Karaçayır Spor Salonu’nda saat 18.00’da başlayacak.

Ligin açılış maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü PTT’yi ağırlayacak. Mücadele Aski Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.30’da başlayacak. Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube aracılığıyla naklen yayın gerçekleşecek.

2 Kasım Çarşamba günü ise ligin kalan maçları oynanacak.

Günün programı şöyle: Türk Hava Yolları Aydın Büyükşehir Belediyespor TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 14.00’da başlayacak.

Günün ikinci maçında ligin yeni yakımı İlbank, Nilüfer Belediyespor’u ağırlayacak. Karşılaşma TVF Başkent Voleybol Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak.

Aksaray ekibi Kuzeyboruspor Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edecek. Mücadele Aksaray Spor Salonu’nda saat 17.00’da başlayacak.

Cumartesi günü Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Opet ise Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 17.30’da başlayacak. TRT SPOR’dan naklen yayın gerçekleşecek.

Günün ve ilk haftanın son maçında ise Sigorta Shop Sarıyer Belediyespor’u konuk edecek. Mücadele TVF Başkent Voleybol Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.



