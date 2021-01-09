Misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray - Gençlerbirliği: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Süper Lig bülteninde bulunan Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %51’i ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray’da kart cezası sona eren Arda Turan ile Marcao bu maçta forma giyebilecek. Ancak sarı kırmızılı takımda halen sakatlıkları devam eden Feghouli, Etebo, Falcao, talihsiz bir kaza geçiren Omar ve kart cezalıları Emre Kılınç ile Ömer Bayram yok! Gençlerbirliği’nde ise hücum bölgesinin en önemli ismi Sio bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’ın zirve, şampiyonluk hedefine bir reaksiyon göstermesi gereken bir 90 dakika. Sarı kırmızılılar kazanır ve karşılaşmada en az 2 gol olur.

AC Milan - Torino: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı AC Milan - Torino mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %73’ü karşılaşmada Milan’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Juventus mağlubiyeti zirvedeki sıralamayı değiştirmese de, ligin kaderine etki eden bir maç oldu. Milan ilk mağlubiyetini de tatmış oldu böylece. Daha önce de Aralık’ın ikinci haftasında sıkışık fikstürde, 8 günde oynanan 3 lig karşılaşmasının ikisinde puan bırakmıştı Milan. Torino maçı da Juve mücadelesinin akabinde 7. günün 3. maçı olacak! Milan’ın fiziksel olarak bu maçta düşüşlerini görmemiz mümkün. Zira Torino, topla oynamayı reddeden bir ekip. Yani Milan açısından galibiyet olsa da bu pek de kolay gelmez. Bazı eksiklerde var. Torino ise tam kadroyla geliyor. Bence karşılıklı goller, en mantıklı seçenek.

Bayer Leverkusen – Werder Bremen: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Almanya Bundesliga bülteninde yer alan Bayer Leverkusen – Werder Bremen mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmada ev sahibi ekip galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

Leverkusen ve Bremen, 2021 yılına iyi başlayamadı. Leverkusen, Frankfurt'a yenildi ve bu maçta sakatlanan Bellarabi'yi kaybetti. Neyse ki Lars Bender ve Sinkraven sakatlıklarını atlattılar ve dönüyorlar. Bremen'de işler iyi gitmiyor, Union'a da 2-0 yenildiler. Bremen cephesinde de dönenler var. Fullkrug ve Selke hücum gücünü yükseltebilecek oyuncular. Ben yine de Leverkusen galibiyeti bekliyorum.