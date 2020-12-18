Misli.com günün en çok oynanan maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fatih Karagümrük - Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi bülteninde bulunan Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray’ın son 3 haftada sahaya çıkan ilk 11’inde 2 değişiklik olacak. Kalede Fatih yerine Okan, sol bekte ise Emre yerine Saracchi forma giyecek. Sarı kırmızılı takım son 3 maçta 8 gol atıp kalesinde bir gol gördü. Oyunun iki tarafını da başarılı şekilde uygulayan bir Galatasaray takımı var. Rakipte de Jimmy Durmaz, Ndiaye ve Sabo forma giyemeyecek. Galatasaray rakibinin önemli oyuncularının da eksikliği ile bu kadar formda iken hata yapmaz ve deplasmanda da olsa kazanır.

Union Berlin – Borussia Dortmund: Toplam 2.5 Üst

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Union Berlin – Borussia Dortmund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

Edin Terzic ile haftaiçi ilk maçına çıkan Dortmund, Bremen deplasmanında çok iyi oynamasa da, kazanmasını bildi. Tekrar deplasmana çıkan Dortmund, Union Berlin gibi formda bir ekibe karşı oynuyor. Dortmund geçen sene Union deplasmanında mağlup olmuştu. Union beni şaşırtıyor; Max Kruse sonrası skor olarak düşeceklerini tahmin etmiştim ama takım halinde bu yokluğu iyi götürüyorlar. İki takımın da hücum katkısıyla 2,5 gol üstü bekliyorum.

CSKA Moskova - Zenit: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması basketbol Euroleague bülteninde oynanacak olan CSKA Moskova- Zenit mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %81’i mücadeleyi ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

İki Rus takımı karşı karşıya. CSKA salı günü Anadolu Efes karşısında müthiş bir performans sergiledi ve salondan 100-65 galip ayrıldı. Bolomboy bu maçta oynamamıştı ve yine oynaması zor görünüyor. Zenit ise geriden geldiği maçta Bayern Münih'i yenmeyi başardı. Onlar da beklentilerin çok üzerine çıktı. İyi takım oyunu oynuyorlar. Sert savunma yapıyorlar. CSKA evinde galibiyete yakın ama bu kez zorlanacaklarını düşünüyorum. Zenit'in maçları düşük skorlarla bitiyor ama Moskova'da tempoyu evsahibi belirleyecektir. Yüksek skorlu bir maç bekliyorum. 151.5 barajından üst tercihini öneriyorum.