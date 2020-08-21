Misli.com canlı maç yayınları - 21 Ağustos Cuma

Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Fransa Ligue 1, Rusya Premier Liga ve NBA başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Meksika Primera Lig ile keyfine keyif kat.

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

20:00 Fransa Ligue 1 Bordeaux – Nantes

20:30 NBA Brooklyn – Toronto

23:00 NBA Utah – Denver

01:30 NBA Philadephia – Boston

03:30 Meksika Primera Lig Necaxa – Santos Laguna

04:00 NBA Dallas – Los Angeles Clippers

Real Madrid ve Barcelona'nın şampiyonluk yarışı Misli.com'da!

Fransa Ligue 1’de heyecan Bordeux – Nantes maçıyla başlıyor.

NBA Play-off serilerindeki heyecan ise tüm hızıyla devam ediyor. 20:30’da başlayacak maçlar sabaha karşı 04:00’e kadar sürecek.

Gece futbol bülteninde ise Meksika Primera Lig’deki Necaxa – Santos Laguna maçını CANLI İDDAA oynarken aynı zaman canlı izleyebileceksiniz.

Bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!