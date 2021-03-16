Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

1. Grup

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Belediye Derincespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Kızılcabölükspor-Arnavutköy Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Manisaspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Artvin Hopaspor-Bucaspor 1928 (Hopa İlçe)

14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Antalya Kemerspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Fatsa Belediyespor-Ofspor (Fatsa)

14.00 Çankaya-Diyarbekirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 1877 Alemdağspor-Payasspor (Alemdağ)

2. Grup:

14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor (Fethiye İlçe)

14.00 Yomraspor-Kahta 02 (Yomra İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin Fosfatspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Karaman Belediyespor-İskenderun (Kemal Kaynaş)

14.00 Tekirdağspor-Belediye Kütahyaspor (Namık Kemal)

14.00 Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvar (Sorgun)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor (Darıca İlçe)

14.00 Nazilli Belediyespor-Ağrı 1970 (Nazilli İlçe)

3. Grup:

14.00 Isparta 32 Spor-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

14.00 Erbaaspor-Gölcükspor (Erbaa)

14.00 Osmaniyespor-Elazığ Karakoçan (7 Ocak)

14.00 Altındağspor-Yalovaspor (Çubuk)

14.00 Şile Yıldızspor-Cizrespor (Şile)

14.00 İçel İdmanyurdu-Çatalcaspor (Mersin)

14.00 Batman Petrolspor-Arhavispor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Karşıyaka-Çarşambaspor (İzmir Atatürk)

4. Grup:

14.00 Alanya Kestelspor-Düzcespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bursa Yıldırımspor-52 Orduspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

14.00 Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Siirt İl Özel İdare-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)

14.00 Silivrispor-Bergama Belediyespor (Silivri)

14.00 Adıyaman 1954-Modafen (Adıyaman Atatürk)

14.00 Kozanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (İsmet Atlı)