Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda maçların programı şöyle:

1. Grup

11 Mart Perşembe:

12.00 Manisaspor-Artvin Hopaspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Payasspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Payas İlçe)

13.30 Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

14.00 Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor (Yeni Buca)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Bolluca)

14.00 Belediye Derincespor-Kızılcabölükspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Ofspor-Çankaya (Of İlçe)

2. Grup

11 Mart Perşembe:

14.00 İskenderun-Tekirdağspor (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Mardin Fosfatspor-Karaman Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Kahta 02-Büyükçekmece Tepecikspor (Kahta İlçe)

14.00 Ceyhanspor-Yomraspor (Ceyhan İlçe)

14.00 Ağrı 1970-Atlas Maden Çengelköyspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Tokatspor-Nazilli Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

14.00 Halide Edip Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Yozgatspor 1959 (Dumlupınar)

3. Grup

11 Mart Perşembe:

13.00 Çarşambaspor-Somaspor (Çarşamba İlçe)

14.00 Arhavispor-Karşıyaka (Arhavi İlçe)

14.00 Çatalcaspor-Batman Petrolspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Cizrespor-İçel İdmanyurdu (Cizre Hamit Özalp)

14.00 Yalovaspor-Şile Yıldızspor (Yalova Atatürk)

14.00 Elazığ Karakoçan-Altındağspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Gölcükspor-Osmaniyespor (Gölcük Şehir)

14.00 Esenler Erokspor-Erbaaspor (Esenler Erokspor)

4. Grup

Yarın:

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bayrampaşaspor (Sultanbeyli Gölet)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Kelkit İlçe)

14.00 52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

14.00 Düzcespor-Bursa Yıldırımspor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Muğlaspor (Başpınar)

14.00 Modafen-Kozanspor (Alemdağ)

14.00 Bergama Belediyespor-Adıyaman 1954 (Bergama 14 Eylül)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor (Dağılgan)